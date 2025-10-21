スウェーデンサッカー協会は20日、同国代表の新監督としてイギリス出身のグラハム・ポッター氏（50）の就任を正式発表した。スウェーデン代表はW杯欧州予選で1分3敗と苦戦し、B組最下位に低迷。史上初の外国人指揮官だったデンマーク出身のヨン・ダール・トマソン前監督を14日に解任していた。直近3試合で3連敗。アウェイとホームともに2位のコソボに敗北。首位スイスとの試合にも完敗し、差は勝ち点8まで広がり、首位通過の可能性