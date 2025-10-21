ニュージーランド航空は、東京/成田〜オークランド線に新仕様のボーイング787-9型機を投入する。投入期間は2026年5月17日から10月24日まで。ドア付きの「ビジネス・プレミア・ラックス」が4席、「ビジネス・プレミア」が22席、プレミアムエコノミークラスが33席、エコノミー・スカイカウチ13席を含むエコノミークラス213席の計272席を配置している。ビジネスクラス最前列の「ビジネス・プレミア・ラックス」は完全密閉型ドアでプラ