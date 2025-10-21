イスラエルのネタニヤフ首相を抑え続けられるかどうか（写真：Bloomberg）アメリカのトランプ大統領の提案をイスラエルとハマスが受け入れ、ガザ戦争は一息ついたような状況となっている。イスラエル軍による大規模な攻撃が停止され、市民への食糧支援などの活動が再開されている。しかし、交渉当事者をはじめ誰一人としてこの平穏が長続きするとは思っていない。歓喜と礼賛の裏で、ガザ市民には依然として大きな不安や恐怖心が宿