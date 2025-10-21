人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が19日に自身のアメブロを更新。家族で寿司としゃぶしゃぶの食べ放題が楽しめる和食チェーン店『ゆず庵』を訪れたことを報告した。この日、桃は「チェーン店巡りの旅、今回は初めての…【ゆず庵】」と切り出し「前からコメントでおすすめしてもらっていた」という同店を家族で訪れたことを報告。「食べ放題形式といってもビュッフェとは違って、全部