元ギャルママモデルの日菜あこが18日に自身のアメブロを更新。大家族におすすめだという会員制倉庫型スーパー『コストコ』ので購入した商品を紹介した。この日、日菜は「このトイレットペーパーがなくなったらコストコ行こう！と、思うけどなかなかなくならない」と切り出し、愛用している大容量のトイレットペーパーを写真で公開した。その商品について「市販の12ロールが6パック以上詰まってるってだけあって本当になくならない