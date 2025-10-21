福岡ソフトバンクホークスは、「パーソル CS パ 突破特設サイト」を開設した。 20日、福岡ソフトバンクホークスは2対1で北海道日本ハムファイターズに勝利。パ・リーグ クライマックスシリーズを制した。 開設した球団キャンペーンサイトでは、クライマックスシリーズ突破記念グッズやイベント、日本シリーズの情報などを確認できる。2025年の日本シリ}