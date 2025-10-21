2026年2月の県知事選挙に向け、出馬の意向を固めている現職の村岡嗣政さんが自民党県連に推薦願を提出しました。東京で開かれた県連の会議で県選出の国会議員から異論は出ず、村岡さんを推薦する方向で調整する方針です。10月21日朝、東京の自民党本部を柳居県議会議長と友田県連幹事長が訪れ、林芳正県連会長ら県選出の国会議員と面会しました。県連側は、2026年2月の県知事選に向け現職の村岡嗣政さんから推薦願が提出されたこと