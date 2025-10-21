任期満了に伴う龍郷町の町長選挙が21日告示され、これまでに現職と新人の2人が立候補しています。龍郷町長選挙に立候補しているのは届け出順に現職で3期目を目指す竹田泰典さん(73)と新人で不動産仲介業代表の樋脇昭和さん(67)のいずれも無所属の2人です。立候補の届け出は21日午後5時までですが、ほかに立候補の動きはなく現職と新人による一騎打ちの公算が大きくなっています。龍郷町長選挙は10月26日に投開票されます。