「うめきた温泉蓮ＷｅｌｌｂｅｉｎｇＰａｒｋ」（大阪市）は２１日、今年８月４日に厚生労働大臣より大阪市で初めて「温泉利用型健康増進施設」に認定されたことを受け、温泉療養の専門知識を持つ「温泉利用指導者」による「温泉療養指導プログラム」の提供を開始した。「厚生労働大臣認定温泉利用型健康増進施設」は、健康増進を目的とした温泉利用及び運動を安全かつ適切に行える施設として認められたもの。医師が発行