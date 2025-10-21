保育士不足を解消するため潜在保育士と保育所のマッチングなどを行うセンターが設立され、開所式が行われました。開設されたのは、「県保育士・保育所支援センター」です。資格を持ちながらも働いていないいわゆる潜在保育士と保育所をマッチングします。保育士の経験がある職員が働きたい人の相談を受けるということです。今年7月に県が実施した調査によりますと県内では約470人の保育士が不足しています。（県