¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±Àï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬£²£±Æü¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¡££Ç£Ðº£µ¨½éÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö²¤½£¤ÇÅÀ¿ô¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤Ï¾¯¤·Ã£À®¤Ç¤­¤¿¤±¤É¡¢£²°Ì¤Ï¤ä¤Ï¤ê²ù¤·¤¤¡£¤Þ¤¿°ìÃÊ¤È¡¢µ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡££Ó£Ð¡¢¥Õ¥ê¡¼¤È¤â¤Ë£²°Ì¤Ê¤¬¤é¡¢¹ç·×¤Ï£²£²£´¡¦£²£³ÅÀ¡££±°Ì¤ÏÃæ°æ°¡Èþ¡Ê£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤Ç£²£²£·¡¦£°£¸ÅÀ¤Ç£Ç£Ð¥Ç¥Ó¥å¡¼