◇ア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦マリナーズ3―4ブルージェイズ（2025年10月20日トロント）マリナーズは20日（日本時間21日）、敵地でのブルージェイズとのア・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）第7戦に逆転負け。対戦成績3勝4敗で悲願のワールドシリーズ進出をあと一歩のところで逃した。初回、イチローの“愛弟子”として知られる先頭・ロドリゲスが左翼へ二塁打を放ってチャンスメークすると、ネーラーの右前適時打で