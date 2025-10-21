21日召集の臨時国会で第104代内閣総理大臣に指名される見通しとなった自民党の高市早苗総裁は、小泉農水大臣を防衛大臣に起用する意向を固めました。高市氏は総裁選で争った茂木元幹事長についても、外務大臣で起用する意向を固めたほか、林官房長官についても重要閣僚で起用する方針です。