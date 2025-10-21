【モデルプレス＝2025/10/21】日向坂46の藤嶌果歩が10月19日、自身の公式ブログを更新。ハロウィンの仮装姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】19歳日向坂46メン「攻めてる」美脚際立つ仮装◆藤嶌果歩、美脚際立つハロウィンコスチューム藤嶌は「ハロウィン2025スタート！」と題したブログにて、この日行われたというミーグリで「先取りハロウィンをしました」と報告し、ハロウィンのコスチューム姿を複数枚投稿。赤のタータンチ