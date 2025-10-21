ガールズグループi-dleのメンバー、ミヨンがソロカムバックへの期待を高めている。【写真】ミヨン、危険なオフショル姿10月21日、所属事務所CUBEエンターテインメントは、ミヨンの2ndソロミニアルバム『MY, Lover』のプロモーションスケジュールを公開した。プロモーションスケジュールは『MY, Lover』と刻印されたピンク色のマッチ箱とマッチをモチーフに、ミヨンが伝える熱い恋の着火を推察させる。また、来る10月22日から5種の