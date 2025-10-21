メ～テレ（名古屋テレビ） 21日午前、愛知県碧南市で住宅が燃える火事があり、正午時点で消火活動が行われています。 消防によりますと午前10時すぎ、愛知県碧南市城山町で「住宅から黒煙が出ている」などと119番通報が相次ぎました。 火元となったのは2階建ての住宅で、消防車など10台が駆けつけて消火にあたり、火は約1時間後にほぼ消し止められましたが、火元の住宅のほか両隣の住宅の一部も焼けたということです