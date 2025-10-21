メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県の北アルプス乗鞍岳では21日、初氷が観測されました。 乗鞍スカイライン管理事務所によりますと21日朝の乗鞍岳は冷え込みが厳しく、午前6時すぎの気温が1度でした。 この冷え込みで、標高約2700メートルの畳平にある鶴ヶ池では、池の西側に長さ50センチ幅50センチ厚さ1センチの初氷が観測されました。 鶴ヶ池の初氷は去年よりも11日遅くまた過去10年間の平均より28日遅いとい