コスパに優れたスクーターモデルスズキは、原付二種スクーター「アヴェニス125」の2026年モデルを2025年10月28日に発売します。2022年から導入されているアヴェニス125は、スポーティな印象が特徴のモデルです。スズキ「アヴェニス125」2026年モデル【画像】超カッコいい！ これがスズキ「アヴェニス125」2026年モデルです（7枚）外観は、顎を引いて構えたようなアグレッシブなフロントフェイスや、エッジの効いた外装によっ