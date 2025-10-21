阪神ファンとして知られるお笑いコンビ「ますだおかだ」の増田英彦（55）が21日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。阪神の助っ人陣に関する驚きのトリビア、“トラビア”を明かす場面があった。この日は元プロ野球選手で、阪神のスペシャル・アンバサダー（SA）を務める糸井嘉男氏、元阪神の関本賢太郎氏とそろって登場。増田は野球を知らない人でも楽しめる阪神のトリビア“阪神トラビア”を