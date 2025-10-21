チャンピオンが東京拠点のアーティスト、NAIJEL GRAPHとのコラボレーションを発表！10月24日から、アートワークで新たな息吹を吹き込んだクルーネックスウェット、フーデッドスウェット、Tシャツの3型がチャンピオン公式オンラインショップと直営店舗で登場します。学生時代から愛用していたチャンピオンとのコラボは、NAIJEL GRAPHにとって初めての試み。特別なデザインが魅力的です♡