《夜中に足がつって目が覚める》《歩いていてピキッと痛みが走る》など、ふくらはぎの激痛「こむら返り」は、いつも突然やってきます。「こむら返りは、血流の悪化とセンサー異常が原因です」と指摘する足専門の整形外科医・北城雅照さんは、【こむら返りリセット法】を考案。積極的に情報を発信し多くのファンから支持されている「ドクターまさてる」こと、北城雅照さんの著書『足の名医がついにたどりついた こむら返りと手足の