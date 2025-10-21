母を看取り、子も独立して、ますます自由になったという大竹しのぶさん。60代後半となったいま、大切な家族との絆に思いを馳せ、役者としての挑戦を続けている（構成：篠藤ゆり撮影：清水朝子）【写真】「えっ！私がリアをやるの？」とびっくりしたと語る大竹さん* * * * * * *食卓で語らう時間役者を始めてから、いつの間にか50年以上経ちました。小学校の高学年でシェイクスピアの作品に出合って、その頃から戯曲というのは面