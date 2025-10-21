TBSの火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』の第3話が10月21日に放送予定です。【写真】「俺は一緒に飲みたいけどな」一気に距離を詰めるミナトに、傷心の鮎美は…『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）を原作とするドラマ。（c）Natsuko Taniguchi/BUNKASHA恋人のために手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”な彼女を演じてきたゆえに