母を看取り、子も独立して、ますます自由になったという大竹しのぶさん。60代後半となったいま、大切な家族との絆に思いを馳せ、役者としての挑戦を続けている（構成：篠藤ゆり撮影：清水朝子）【写真】40年、一緒に住んでいた息子が結婚し家を出て…* * * * * * *＜前編よりつづく＞悩める王の本質を演じたい（同居していた母を2018年に見送り、息子も結婚して自立。）そんなふうに家族や老いについて考えているタイミングで、