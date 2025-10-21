「自由貿易港を共に築き、新たな機会を共有」をテーマとする「中国産業移転発展マッチングイベント（海南）2025」が17日に海南省海口市で開催され、110件のプロジェクトが契約された。海南省工業・情報化庁の王秀好（ワン・シウハオ）副庁長によると、今回契約されたプロジェクトには中央企業（中央政府直属の国有企業）、上場企業、有名な民間企業など多様な経営主体が参加。産業分野も広範で、バイオメディカル、高級食品加工、