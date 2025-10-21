オリックスは21日、2026年シーズンに向け、ホームゲームを声で彩るスタジアムMCを公募することを発表した。球団の公式サイトでは「チーム、試合進行、イベント演出をサポートする「声」の新戦力を求めています。性別は問いません。経歴も関係なし。声に自信があり、プロ野球というフィールドでチャレンジしてみたいという方、そしてアナウンスに熱い情熱を注ぎたいという方は、ぜひご応募ください」と募集を呼び掛けている。