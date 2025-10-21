¼«Ê¬¤ÎÊ¬¤À¤±Æù¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä½÷Í¥¤Î°É(39)¤¬¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤ªÎÁÍý¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡¢»ä¤ÎÊ¬¤À¤±¤ªÆù¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Ë»ä¤¬¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡£»ä¤Ï¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ªÆù¤¬Âç¹¥¤­¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¡¢¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿È¤Ö¤ê¼ê¤Ö¤ê¤ò¸ò¤¨¡¢¸í¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤òÂ¥