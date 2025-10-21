店の女性従業員に日常的に暴力をふるい、今年5月から7月にかけて、大久保公園（新宿区）の路上などで売春させたとして、警視庁は、池袋にあるガールズバー「イーウェーブモーニング」で店長を務める鈴木麻央耶容疑者（39）と従業員の田野和彩容疑者（21）を売春防止法違反（管理売春）の疑いで逮捕し、15日に発表した。4月から女性従業員に「売春しろ」とも指示をさせていたという。 〈画像〉店で