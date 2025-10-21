広島市は、AI＝人工知能を活用した新しい被爆証言の装置を完成させ、完成披露会を行いました。■質問やりとり「原爆が投下された時に、自分はどうして助かったと思いますか？」「看病してくれる親が、何とか無事でその時いてくれたんで、助かったんだろうと思う。」完成披露会には被爆体験を証言した被爆者や高校生らが招かれました。この装置は、あらかじめ撮影された被爆者の証言映像をAIが分析し、利用者の質問に対して、適切な