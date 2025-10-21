静岡県河津町の秋の味覚「ズガニ」の漁が10月1日に解禁され、最盛期を迎えています。 【写真を見る】河津町の秋の味覚「ズガニ」漁最盛期 ズガニ鍋やズガニ汁などの提供も＝静岡 「ズガニ」は淡水に生息する大型のカニで、一般的には「モクズガニ」と呼ばれています。爪や脚に毛が生えていることが特徴で、味噌や内子が美味しく、河津町の名物として知られています。 10月21日の漁では、河津川に前日に仕掛けたカニ籠を引き上げ