自民党の高市早苗総裁は、閣僚人事で静岡選挙区選出の牧野京夫参院議員を入閣させる方向で調整しています。 【動画】高市内閣、10月21日午後発足へ 牧野京夫参院議員を初入閣で調整 静岡選挙区選出で、4期目の牧野京夫参院議員は、国土交通副大臣、外務大臣政務官などを務めました。 高市総裁は10月21日午後の総理指名選挙で選出された場合の閣僚人事で、牧野参院議員を初入閣させる方向で調整しています。