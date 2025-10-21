日本シリーズの相手がソフトバンクに決まった阪神は21日午前から甲子園で全体練習を行った。SGLで別調整をしていた今季限りでの引退を表明している原口らも合流。博多入りに向けて汗を流した。練習前には藤川監督が投手、野手全員を集めた円陣で訓示。「あと4つ勝つ」と日本シリーズ出場決定を受けてファンに約束していただけに、チームとして勝つ準備を進める動きをスタートさせた。投内連係には村上、才木、高橋、デュプラ