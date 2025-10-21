広島県庁で記者会見する湯崎英彦知事＝21日午前広島県の湯崎英彦知事は21日の定例記者会見で、自民党と日本維新の会が合意した国会議員定数削減について「意味が分からない」と疑問を呈した。議論が不十分だとして「国民の声を反映させるためによく考えた方がいい」と注文を付けた。同時に「定数削減が一般に受けているのは、議員が仕事していないと思われているからだ」と指摘。「参院では合区で地方の声が反映されなくなるの