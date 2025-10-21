元NHKアナウンサーで現在フリーの神田愛花（45）が21日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にMCとして生出演。番組冒頭で胴上げされるマスコットキャラクター「まんぷく昼太郎」の姿を見て「初めて見た」と感動していた。阪神優勝もあって、ゲストは阪神で活躍した糸井嘉男氏と関本賢太郎氏。昼太郎を2人で両サイドから抱きかかえるようにして胴上げをしていた。その直後にMCのハライチと神田の3人が入場。その昼