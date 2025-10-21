東京２０２５世界陸上財団は２１日、東京・新宿区内で定例理事会を開いた。９月に行われた東京２０２５世界陸上の開催結果やボランティア活動実績などが報告された。財団では今大会９日間を「ＳＵＧＯＩ東京の９日間」とし、（１）観客の熱狂が大会を全体を包み込んだ（２）アスリートも観客の声援に応え、記録が続出（３）みんなでつくりあげた大会ーなどと総括した。大会９日間で国立競技場に計６１万９２８８人が来場し、