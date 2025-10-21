西武は２１日、長谷川信哉外野手、豆田泰志投手、青山美夏人投手の３選手をプエルトリコでのウインター・リーグに派遣すると発表した。３選手のコメントは以下の通り。【青山美夏人】レベルの高い野球というものを肌で感じながら、自分の強みである緩急や落ち球を磨いて、ストレートの強さにもこだわって過ごしていきたいです。どんな場面でも自信を持って投げられる技術、メンタルを学んでしっかり身につけて帰ってきたいと