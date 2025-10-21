任期満了に伴う奄美大島・龍郷町の町長選挙が21日、告示され、これまでに現職と新人の2人が立候補しました。 龍郷町長選挙に立候補したのは届け出順に、現職で3期目を目指す竹田泰典さん・（73）と、新人で不動産業の樋脇昭和さん（67）の2人で、いずれも無所属です。 これまでのところほかに立候補の動きはなく、2人による争いとなる公算が大きくなっています。 選挙戦では現職の竹田さんが進めている中学校の統合や、保健福祉