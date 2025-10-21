国内最大のツルの越冬地・出水平野に、冬の訪れを告げるツルの第一陣が飛来しました。 県ツル保護会によりますと、21日午前8時半ごろ、出水平野の東干拓の田んぼにナベヅル9羽が降り立ったのが確認されました。 初飛来は去年より3日遅く、平年並みだということです。なお、昨シーズンは出水平野に1万2992羽のツルが飛来し、28シーズン連続で1万羽を超える「万羽ヅル」となりました。 今シーズンは今後、飛来