秋雨前線の影響で、22日夜遅くにかけて、種子島・屋久島地方では大雨となるおそれがあります。また、奄美地方では激しい雨が降るところがある見込みで、現在、十島村に大雨警報が出されています。 気象台によりますと、種子島・屋久島地方付近を通る前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでおり、種子島・屋久島地方と奄美地方では大気の状態が非常に不安定となっています。 21日予想される1時間雨量は多いところで、種子島