女優の本田望結（21歳）が、10月20日に放送されたラジオ番組「大沢あかね LUCKY 7」（ニッポン放送）に出演。連続ドラマ「家政婦のミタ」で共演した松嶋菜々子の「うわ！スゴっ！」と思ったエピソードを語った。本田望結が番組のゲストとして登場し、出世作となった「家政婦のミタ」（日本テレビ系／2011年）で演じた“希衣ちゃん”の話題となる。本田は当時6歳だった頃の映像を見返しても「正直、自分とは思えなくて。別人のよう