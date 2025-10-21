近畿地方では、27日(月)ごろには西高東低の気圧配置になり、北風が強まる見込みです。「木枯らし1号」が吹いて、風が冷たく感じられる可能性があるため、服装選びに注意をしてください。22日〜28日近畿地方は、23日(木)と24日(金)は晴れますが、週末は雨が降りやすくなる見込みです。極端に降り方が強まることはないものの、外出の際には雨具があると良さそうです。雨の後は、天気が回復しますが、一時的に北寄りの風が強まり、近