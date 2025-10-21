丸亀製麺は、47都道府県の各地域限定うどんを提供する「わがまちうどん47」を10月21日から実施します。詳しい話をしてくれた同社の担当者によれば、社内だけでなく社外の「生産者、ベンダー、物流の方々」を含めた1000人以上が関与し、約1年という歳月をかけ、「かけうどん」「ぶっかけうどん」「まぜうどん」として楽しむことができる47種類の完全新作商品が提供されます。https://x.com/UdonMarugame/status/1976543222911349182