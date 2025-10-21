【新興国通貨】ドル人民元はややドル安元高＝中国人民元 ドル人民元は前日終値に近い７．１２台前半でスタートした後、７．１１５７までドル安元高。９月２４日以来のドル安元高圏。対円では円安進行も加わり２１円２３銭まで上昇。先週木曜日以来の元高圏。 CNYJPY 21.229