【新興国通貨】ドルペソは昨日一時18.353を付ける＝メキシコペソ 昨日中南米市場でドルメキシコペソは落ち着いた動き。リスク選好の動きから一時ペソ高となり、18.353と１０月９日以来の安値を付けたが、その後１８．４０ばさみに戻し、アジア市場に入っても同水準でのもみ合い。ペソ円は８円２０銭前後でのもみ合い。今日の円安進行が支えも、昨日海外市場の高値に届いておらず、動きは限定的。 USDMXN 18.405MXNJP