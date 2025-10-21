À¾²ÆÎÍ£³¹æÎÍ¤ò¸«³Ø¤¹¤ë´Ñ¸÷µÒ¡£¡Ê£±£°·î£²Æü»£±Æ¡¢¶äÀî¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ñÈ³«²Ú¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Ò¶äÀî10·î21Æü¡ÛÃæ¹ñÇ«²Æ²óÂ²¼«¼£¶è¶äÀî»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë²ìÍö»³Ì®Àð¾õÃÏ¤Î¥´¥ÓÆç¡Ê´¥ÁçÃÏÂÓ¡Ë¤Ë¡¢À¾²Æ»þÂå¤Î²¦Êè·²¡ÖÀ¾²ÆÎÍ¡×¤¬¤¢¤ë¡£º£Ç¯7·î11Æü¤Ë¹ñÏ¢¶µ°é²Ê³ØÊ¸²½µ¡´Ø¡Ê¥æ¥Í¥¹¥³¡Ë¤ÎÀ¤³¦°ä»º¥ê¥¹¥È¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢À¾²ÆÎÍ¤È¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë±ü¿¼¤¤Îò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¤¿¤á¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶äÀîÀ¾²ÆÎÍÊ¸²½Î¹Þâ³«È¯¤ÎÇÏ