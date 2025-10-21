気象台は、午後0時38分に、大雨警報（土砂災害）を北中城村、西原町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】沖縄県・北中城村、西原町に発表 21日12:38時点本島中南部では、21日夕方まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■那覇市□大雨警報・土砂災害・浸水21日夕方にかけて警戒1時間最大雨量45mm□洪水警報21日夕方にかけて警戒■宜野湾市□大雨警報・土