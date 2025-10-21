21日召集の臨時国会で第104代内閣総理大臣に指名される見通しとなった自民党の高市早苗総裁は、小泉農水大臣の後任に鈴木憲和衆院議員を起用する意向を固めました。鈴木氏は農水省出身の43歳で、2012年の衆院選で初当選し、当選回数は5回、旧茂木派に所属し、農水副大臣などを務めてきました。