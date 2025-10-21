自民党の役員会後、記者会見する鈴木俊一幹事長＝21日午前10時5分、東京・永田町の党本部自民党の鈴木俊一幹事長は21日の記者会見で、自民と日本維新の会が連立政権発足に伴い合意した衆院議員定数1割削減に関し「地方の声を大切にしてほしいとの声は多い。小選挙区の定数削減は難しい」との認識を示した。「議員の身分に関わるため、拙速に進めてはならない」とも語り、他の会派とも意思疎通する必要があると強調した。自民内