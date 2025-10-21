9月、子供3人に高温のライターの金属部分を押しつけ、やけどを負わせた疑いで31歳の父親の男が21日、逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは別府市に住む職業不詳の31歳の男です。 警察によりますと、男は、9月15日ごろ集合住宅にある自宅で8歳の小学生の長男と4歳の保育園児の次男、それに6歳の幼稚園児の長女の3人に対して高温状態のライターの金属部分を腕や足に押し付ける暴行を加え、9日間の治療が必要な