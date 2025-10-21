中学1年生の女子生徒に性的な動画を送るよう要求した疑いで大阪の中学校教師が逮捕された。大阪府富田林市の市立中学校教師・田中直人容疑者(35)は2025年7月、神奈川県三浦市に住む中学1年生の女子生徒(12)に性的な動画を送るよう要求した疑いがもたれている。警察によると、2人は2025年春頃にトークアプリを通じて知り合い、田中容疑者は「LINE」で複数回、女子生徒に性的な動画を送るようメッセージを送っていたという。2人は直